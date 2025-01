Op X schreef Elon Musk dat de Cybertruck en het voertuig waarmee de aanslag in New Orleans werd gepleegd beide gehuurd waren via Turo. Dit is een Amerikaans bedrijf dat particuliere autobezitters de mogelijkheid biedt hun voertuigen te verhuren. Dit vertelden ook verschillende wetshandhavers aan de Amerikaanse nieuwszender ABC News.

Een FBI-agent omschreef de ontploffing in Las Vegas als „een op zichzelf staand incident.” Hij voegde eraan toe: „We geloven niet dat er meerdere mensen zijn die deze actie steunen of die erbij hielpen”. Volgens Biden was de dader van de aanslag in New Orleans geïnspireerd door Islamitische Staat (IS). Dat zou blijken uit video’s die hij plaatste op sociale media „waarin hij de wens uitdrukte om te doden”, aldus Biden.

De sheriff van Las Vegas zei dat hij tot nu toe „geen aanwijzingen” had dat de explosie in Las Vegas soortgelijke connecties had met IS. Hij voegde eraan toe: „Het is een Tesla-truck, en we weten dat Elon Musk samenwerkt met de nieuwgekozen president Trump, en het is een Trump gebouw. Er zijn dus duidelijk dingen waar we ons zorgen over moeten maken en dat is iets waar we naar blijven kijken.”