Transnistrië in de kou door stopzetten gaslevering uit Rusland

Zoals aangekondigd is de levering van Russisch gas aan Europa via Oekraïne op nieuwjaarsdag om 06.00 uur Nederlandse tijd gestopt. De onderbreking van de gastoevoer was meteen voelbaar in het voornamelijk Russisch sprekende gebied met ongeveer 450.000 inwoners, dat zich begin jaren 90 afscheidde van Moldavië bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

De temperatuur in Tiraspol, de hoofdstad van Transnistrië, was woensdag 4 graden. Olga, een 42-jarige moeder van twee kinderen die in een flatgebouw in de stad woont, heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat er vrijwel geen warmte meer uit haar radiatoren kwam. „We hebben twee kamers voorbereid voor deze noodsituatie en daar elektrische kachels geïnstalleerd voor verwarming, aangezien ze beloofden ons niet van de elektriciteit af te sluiten”, liet ze ook weten. „Zo houden we het vol, in de hoop dat deze hele situatie met gas tijdelijk is en dat Transnistrië snel weer gas zal hebben.”