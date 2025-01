De brandweer in Zeeland is in de nieuwjaarsnacht 84 keer uitgerukt. Dat is het hoogste aantal sinds de jaarwisseling van 2019 naar 2020. Vorig jaar kwam de Zeeuwse brandweer 62 keer in actie. De jaarwisseling is „traditiegetrouw intensief” voor de brandweer, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

Het ging vooral om branden in auto’s, containers en heggen, en om brandend afval. In het dorp Nieuw- en Sint Joosland bij Middelburg brak een grote brand uit in het voormalige wegrestaurant De Roode Leeuw. De oorzaak is nog niet bekend. Enkele honderden huizen zaten tijdelijk zonder elektriciteit. Door de rook en de roetdeeltjes werd de snelweg A58 een tijdje afgesloten. Volgens de veiligheidsregio was er in Zeeland geen agressie of geweld tegen de brandweer.

Provinciehoofdstad Middelburg had de meeste uitrukken (negentien). In Terneuzen, de grootste Zeeuwse gemeente, kwam de brandweer elf keer in actie. In Vlissingen had de brandweer een rustige nacht met negen uitrukken, vergeleken met zestien vorig jaar en negentien een jaar eerder. Alleen in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen kon de brandweer afgelopen nacht binnen blijven.