Zo sloot de Dow-Jonesindex af op een jaarwinst van bijna 13 procent. De brede S&P 500 kreeg er dit jaar ruim 23 procent bij en techgraadmeter Nasdaq bijna 30 procent.

Dinsdag zakte de Dow met 0,1 procent tot 42.544,22 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent en eindigde 2024 op 5881,63 punten en de Nasdaq daalde 0,9 procent tot 19.310,79 punten.

Nvidia sloot het handelsjaar af met een dagverlies van 2,3 procent. De fabrikant van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) heeft dit jaar geprofiteerd van de grote belangstelling voor AI. Als gevolg daarvan werd Nvidia dit jaar ongeveer 170 procent meer waard. Vorig jaar werd het aandeel ook al flink meer waard door het optimisme rond AI.

Boeing beleefde een minder goed jaar, al ging het aandeel dinsdag met een plus van 0,3 procent de handel uit. De vliegtuigfabrikant stond in 2024 onder verscherpt toezicht van de luchtvaartautoriteit FAA na een reeks incidenten. Dat begon nadat een toestel tijdens een vlucht in januari een deurpaneel had verloren. Afgelopen weekend was een Boeing betrokken bij een van de dodelijkste crashes ooit in Zuid-Korea. Het aandeel verloor dit jaar zo’n 30 procent aan waarde.

MicroStrategy daalde 4,4 procent. Het softwarebedrijf heeft dit jaar geprofiteerd van zijn investeringen in bitcoin, waarvan de waarde ruim verdubbelde. De investeringen in de cryptomunt zijn onderdeel van de bedrijfsvoering van MicroStrategy, waarvan de beurswaarde meer dan verviervoudigde dit jaar.

In tegenstelling tot de Europese beurzen was Wall Street op oudejaarsdag de hele dag open. Op nieuwjaarsdag blijven de Amerikaanse beurzen dicht, waardoor op 2 januari het nieuwe beursjaar van start gaat. De handel zal deze week echter rustig blijven doordat veel beleggers op vakantie zijn. Vanaf maandag 6 januari wordt er weer volop gehandeld op Wall Street. Op donderdag 9 januari zijn de beurzen in New York dicht om de staatsbegrafenis van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter.