Wall Street stijgt op laatste dag sterk beursjaar

Ook kijken beleggers met optimisme uit naar het nieuwe jaar door het vooruitzicht van lagere belastingen en soepelere regels voor bedrijven onder Trump. Door de verwachting dat de Federal Reserve de rente in 2025 minder hard gaat verlagen dan gehoopt, namen beleggers in december wel wat winst.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 42.695 punten. De Dow verloor in december ongeveer 5 procent, maar koerst af op een jaarwinst van 13 procent. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent op 5923 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 19.542 punten. Beide graadmeters verloren maandag nog ruim 1 procent.

In tegenstelling tot de Europese beurzen is Wall Street op oudejaarsdag wel de hele dag open. Op nieuwjaarsdag blijven de Amerikaanse beurzen dicht. Op 2 januari gaat het nieuwe beursjaar van start. De handel zal deze week echter rustig blijven doordat veel beleggers op vakantie zijn. Vanaf maandag 6 januari wordt er weer volop gehandeld op Wall Street. Op donderdag 9 januari zijn de beurzen in New York dicht om de staatsbegrafenis van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter.

De S&P 500-index stevent af op een winst van ruim 20 procent in 2024. De Nasdaq is dit jaar 30 procent gestegen. Beide graadmeters werden gestuwd door stevige koerswinsten van zwaargewichten als Tesla en Nvidia. Tesla won op de laatste dag van 2024 0,8 procent. De elektrische autofabrikant is dit jaar zo’n 70 procent in waarde gestegen, mede dankzij de goede band tussen topman Elon Musk en Trump. Beurslieveling Nvidia zakte 0,2 procent. Door de aanhoudende hoge verwachtingen rond kunstmatige intelligentie (AI) werd het AI-chipbedrijf dit jaar zo’n 180 procent meer waard.

Boeing klom 0,8 procent. De vliegtuigmaker zakte maandag ruim 2 procent na de dodelijke crash van een Boeing 737-800 in Zuid-Korea. Boeing, dat dit jaar kampte met leveringsproblemen en stakingen, koerst af op een jaarverlies van 30 procent. Boeing werd dit jaar ook onder verscherpt toezicht van de luchtvaartautoriteit FAA gesteld, na een reeks incidenten met zijn toestellen.