Crematie Desi Bouterse op zaterdag 4 januari

Familie, vrienden en partijgenoten zijn welkom in het partijcentrum in de Surinaamse hoofdstad, staat in de bekendmaking. Daar staat de kist van Bouterse zaterdag en hebben mensen vier uur lang de tijd om eer te betuigen en afscheid te nemen. Daarna vertrekt de rouwstoet naar een crematorium op nog geen anderhalve kilometer afstand.

Bouterse is oprichter van de Nationale Democratische Partij en was voorzitter sinds 1996. In januari 2024 dook hij onder om te ontkomen aan een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn aandeel in de Decembermoorden die in 1982 het leven kostten aan vijftien politieke tegenstanders.

Toen Jennifer Geerlings-Simons in juli 2024 werd gekozen tot voorzitter van de partij benoemde zij haar voortvluchtige voorganger direct tot erevoorzitter. „Een klap in het gezicht van iedereen die de rechtsstaat hoog in het vaandel heeft”, luidde de reactie van de mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982. „De boodschap die hiermee wordt uitgedragen, is dat macht en invloed zwaarder wegen dan gerechtigheid en de wet.”

Het stoffelijk overschot van Bouterse is volgens de politie op eerste kerstdag in de vroege ochtend bij zijn huis bezorgd door onbekenden. Het lichaam is die dag in beslag genomen en vrijgegeven nadat het autopsierapport was afgerond. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat Bouterse vermoedelijk op 23 of 24 december is overleden aan „een complicatie van leverfalen bij ernstige leverfibrose, veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik”.

De weduwe Ingrid Bouterse-Waldring en de NDP beschouwen dit als een respectloze aantasting van de privacy. Mevrouw Bouterse zei daarover zondagavond tijdens een ontmoeting met partijgenoten: „Het is ze niet gelukt om hem achter de tralies te krijgen, het is ze niet gelukt om hem te vernederen. Dus ze denken: dan gaan we het maar zo doen.” Ze riep zijn aanhangers op om Bouterse groots te eren.