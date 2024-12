Rusland vermindert Europese gasleveringen via Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin verklaarde vorige week donderdag dat er dit jaar geen tijd meer is om een nieuwe overeenkomst te sluiten over het transport van gas via Oekraïne. De weinige overgebleven afnemers van Russisch gas, zoals Slowakije en Oostenrijk, hebben inmiddels alternatieve leveringen geregeld. Marktkenners verwachten dan ook minimale gevolgen voor de gasprijzen van het stopzetten van de Russische gasstroom. Het stopzetten van de gasstroom zou vooral geopolitiek van groot belang zijn.

Het wegvallen van goedkope Russische gasleveringen leidde in Europa tot een economische vertraging, oplopende inflatie en een verslechtering van de welvaart. Hoewel Europa alternatieve energiebronnen heeft gevonden, heeft het verlies van Russisch gas de zorgen over de afnemende Europese concurrentiekracht versterkt, met name over de toekomst van de Duitse industrie. Europa importeert nu aanzienlijk duurder gas van leveranciers als de Verenigde Staten, Qatar en Noorwegen. Gas speelt een cruciale rol in verschillende industriële sectoren, waardoor veel Europese bedrijven te maken hebben gekregen met financiële problemen.

Rusland heeft vorig jaar ongeveer 15 miljard kubieke meter gas via Oekraïne geleverd, slechts 8 procent van de piek van de Russische gasstromen naar Europa via verschillende routes in 2019. Het land heeft zijn gasexport naar andere landen, vooral China en India, in de afgelopen jaren sterk vergroot.