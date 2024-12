Er zijn veel dingen waarover iemand zich zorgen kan maken en een van die zaken is de inhoud van de al dan niet digitale portemonnee. Uit onderzoek van financieel dienstverlener Nationale Nederlanden blijkt dat 75 procent van de mensen stress ervaart als het gaat om hun inkomsten en uitgaven. „In 2025 wil ik minder uitgeven”, geven velen daarom aan.

Het is de onderzoekers opgevallen dat met name generatie Z veel financiële stress heeft

Een kwart van alle werknemers, meer dan de helft van de kleine ondernemers en twee derde van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is van plan om volgend jaar meer aandacht te besteden aan hun financiële situatie.

Spaargeld

Belangrijkste redenen voor de stress zijn tegenvallende inkomsten, bijvoorbeeld omdat er minder omzet wordt gedraaid (door zzp’ers), er schulden worden opgebouwd of doordat het spaargeld opraakt.

Uit het onderzoek, waarvan de resultaten deze week openbaar kwamen, blijkt dat het grootste deel van de mensen die spanningen om geld ervaren daar veel last van heeft. Van hen zegt 70 procent dat geldzorgen gevolgen hebben voor hun dagelijks leven. Voor 15 procent van deze groep is de stress „een groot probleem”.

Bitcoin

Het is de onderzoekers opgevallen dat met name generatie Z veel financiële stress heeft. Dat is opmerkelijk omdat deze groep mensen, die zijn geboren tussen 1997 en 2012, relatief vaak werken aan een goede financiële toekomst. Velen van hen beleggen of hebben geld gestoken in cryptovaluta zoals de bitcoin.

Zzp’ers hebben andere zorgen dan de gemiddelde werknemer. Voor hen is het vaak lastig om pensioen op te bouwen, terwijl ze dat meestal wel graag willen. Op dit moment heeft zo’n 40 procent van de zzp’ers geen geld gereserveerd voor de oude dag, blijkt uit het onderzoek van Nationale Nederlanden.

De ondernemers hebben daarnaast vaak stress omdat hun inkomsten in veel gevallen onregelmatig zijn. In sommige periodes verdienen ze veel, in andere juist heel weinig.

Hypotheek

Zo’n 115.000 gezinnen maken zich zorgen om hun hypotheeklasten. De hoge huizenprijzen zorgen ervoor dat burgers veel moeten lenen om een woning te kunnen bemachtigen. Daardoor zijn de maandelijkse lasten in veel gevallen hoog. Als deze niet of nauwelijks kunnen worden opgebracht, leidt dat gemakkelijk tot allerlei problemen, soms zelfs tot psychisch leed.

Huurders zijn vaak niet minder somber, omdat hun woonlasten de laatste jaren eveneens fors stijgen. Hun inkomen houdt daar vaak geen gelijke tred mee.