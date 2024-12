Het opvanghuis is met name bedoeld voor Messiasbelijdende Joden die terugkeren uit de oorlog. „Na de laffe aanslag van Hamas op 7 oktober 2023 werd al snel duidelijk dat er noodhulp geboden moest worden”, vertelt ds. K.J. Kaptein, voorzitter van commissie Israël binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). „Tienduizenden Israëlische burgers zijn als reservisten opgeroepen om actief te zijn in oorlogsgebied. Als zij terugkeren in hun gezin en de maatschappij, zijn ze vaak getraumatiseerd. Messiasbelijdende gemeenten in Israël zijn financieel niet draagkrachtig genoeg om hen zelfstandig hulp te bieden.”

Ds. K.J. Kaptein. beeld Sjaak Verboom

Daarom startten de HHK, de Gereformeerde Gemeenten (GG), Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) dit initiatief. „Het gaat om een samenwerking op projectbasis”, licht ds. Kaptein toe. „De samenwerking heeft geen formele status, maar is tot stand gekomen vanuit de bestaande contacten en een gedeeld verlangen om noodhulp te verlenen na het uitbreken van de oorlog.”

Het project wordt gefinancierd vanuit een interkerkelijk noodhulpfonds waar de kerkverbanden bij aangesloten zijn. Ook zijn er een aantal ondernemers die het project financieel ondersteunen, aldus ds. Kaptein.

Luisterend oor

Het opvanghuis draagt de naam Makom Margoa, wat plaats van rust betekent. Ds. Kaptein: „Militairen kunnen hier op adem komen voor ze terugkeren in de maatschappij. We willen de soldaten een luisterend oor bieden. Op deze plek kunnen ze onder begeleiding van professionals en vrijwilligers een begin maken met het verwerken van hun ervaringen in het oorlogsgebied.” Het huis biedt ruimte voor tien personen. Twee groepen per maand kunnen het hulpverleningsprogramma volgen.

„We willen de soldaten een luisterend oor bieden” - Ds. K.J. Kaptein, voorzitter commissie Israël van de HHK

Makom Margoa is te vinden in Poriya, een rustig dorpje dicht aan het meer van Galilea. Een Nederlands echtpaar dat zeventien jaar geleden naar Israël is verhuisd, beheert het opvanghuis. Zij worden ondersteund door (Nederlandse) vrijwilligers. Voor de psychische hulpverlening is er professionele ondersteuning van het Netivah Centre, een organisatie die ervaring heeft met het toerusten en begeleiden van Messiasbelijdende militairen in het Israëlische leger, aldus ds. Kaptein.

Ook de gezinnen van getraumatiseerde soldaten uit het Israëlische leger kunnen een beroep doen op de hulp. Naast hulpverlening worden er in het opvanghuis ook Bijbelstudies en ontspannende activiteiten georganiseerd.

De eerste militairen hebben inmiddels een plek gekregen in het opvanghuis. Het project gaat 1 januari officieel van start.