Van Muijlwijk sprak maandagmorgen tijdens de HGJB-kerstconferentie. De driedaagse bijeenkomst, georganiseerd door de hervormd-gereformeerde jongerenorganisatie, vond opnieuw plaats in conferentiecentrum De Kroeze Danne in het Twentse Ambt Delden. Zaterdag was er ook een relatieprogramma voor de achterban van de organisatie op dezelfde locatie, waar ondernemers, predikanten en anderen welkom waren.

De vierhonderd beschikbare slaapplaatsen waren alle bezet, deelde projectorganisator Jan-Willem Bout mee. „Daarnaast is het totale aantal daggasten gestegen tot meer dan tweehonderd.”

Het thema dit jaar was ”Volg Mij”. Bout: „Jongeren zijn zoekende hoe ze Jezus in het dagelijks leven kunnen volgen, wat in deze tijd niet altijd gemakkelijk is. Er is bij hen behoefte aan Bijbelonderwijs. Zo was er veel belangstelling bij hen voor de workshop over overdopen.”

Het thema werd in drie dagen uitgewerkt. Op zaterdag had jongerenwerker Menno Hanse het over de radicaliteit van het volgen van Jezus. Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw, hervormd predikant te Hendrik-Ido-Ambacht, sprak zondag over het belang van de gemeenschap en de kerk in het volgen van Jezus. Bout daarover: „Ds. Mouw riep op om trouw te zijn aan de kerk. Het volgen van Jezus gaat tegen het gevoel van het moment in en het kan lijden inhouden. In de gemeenten is men aan elkaar gegeven om met elkaar te leven. Het is belangrijk dat ze dat weten.”

Moraalpolitie

Het thema van de samenkomst van maandag was ”Het struikelend volgen van Jezus en het belang van Zijn genade”. Van Muijlwijk, jongerenwerker bij de HGJB, begon met een soort quiz waarin de jongeren vier mensen konden beoordelen naar slechtheid op een schaal van 0-10: Vladimir Poetin, Jeffrey Epstein, Sywert van Lienden en Marc Dutroux. Daarna mochten ze zichzelf een cijfer geven. Van Muijlwijk: „Zag je die laatste vraag aankomen?”

„Jezus zegt dat je niet naar een ander moet wijzen, maar je eigen hart moet doorzoeken” - Evelien van Muijlwijk, jongerenwerker HGJB

Vanuit Markus 7:1-23, waarin farizeeën Jezus aanvallen over het eten met ongewassen handen, trok ze de lijnen door naar het heden. „De farizeeën wisten hoe het zat. Ze waren de moraalpolitie van die tijd. Het is voor ons gemakkelijk om het kwaad bij een ander aan te wijzen: dat meisje dat zwanger is, je vrienden die ruzie maken, de christelijke influencer die zo raar gekleed is of die jongen die er meerdere vriendinnen op nahoudt.”

De jongerenwerker zei dat Jezus liet zien dat de farizeeën zich ook niet aan de wet hielden. Zij keurden het goed als mensen niet voor hun oude ouders zorgden door geld (zogenaamd) voor God te bestemmen. Daarna zei Jezus dat het niet om de buitenkant gaat maar om de binnenkant, en Hij noemde de zonden bij naam. Van Muijlwijk: „Wij zijn makkelijk naar het kwaad buiten ons. Jezus zegt: „Je ziet iets over het hoofd. Het kwaad zit in je eigen hart. Hij zegt dat je niet naar een ander moet wijzen, maar je eigen hart moet doorzoeken.”

HGJB-Kerstconferentie in Ambt Delden. beeld Vincent Jannink

Eerlijk

Gereinigd worden, gebeurt niet door regels, ook niet door strijd tegen onreine verlangens en verkeerde gedachten of door lief te zijn voor anderen, zei Van Muijlwijk. „Jezus zei: „Al je eigen pogingen zijn zinloos en zullen mislukken.” Wees eerlijk voor God en benoem je leugens, je hoogmoed, je omgang met seks, het vergeten van God, je ontevredenheid, je roddels en je jaloezie.”

Ze vroeg de jongeren aan God te belijden: „God, ik kan het kwaad niet in eigen kracht overwinnen. Vergeef me.” „God wil je aanvaarden met al je gebreken. Het Evangelie is dat God zegt: „Ik houd van je.” Christus is gestorven voor zondaars. Jezus nam onze schuld op zich en stierf aan het kruis. Aanvaard Zijn liefde en leer er dagelijks uit leven.”