Volgens Kim is de relatie tussen Noord-Korea en Rusland dit jaar „tot een hoogtepunt gebracht” door „nieuwe projecten”, meldde staatspersbureau KCNA. De Noord-Koreaanse leider „wenst dat 2025 het eerste jaar in de 21e eeuw wordt waarin het Russische leger het neonazisme verslaat en een grote overwinning behaalt”, staat er verder in de brief.

Noord-Koreaanse troepen raakten dit jaar betrokken bij de oorlog in Oekraïne. Er zouden al meer dan duizend Noord-Koreanen bij de strijd zijn omgekomen, meldden Zuid-Korea en de Verenigde Staten eerder.

Xi heeft in zijn nieuwjaarswens voor Poetin beloofd „wereldvrede” te bevorderen, meldt de Chinese staatszender CCTV. „Hoe de internationale situatie ook verandert, China zal standvastig blijven in het verder doorvoeren van de ingrijpende hervormingen”, schrijft Xi verder. Ook zegt hij dat China en Rusland „consequent hand in hand vooruitgang hebben geboekt, zonder daarbij de confrontatie op te zoeken”.