Wall Street eindigt lager aan begin van kortere handelsweek

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 1 procent lager op 42.573,73 punten. De brede S&P 500-index noteerde bij het slot 1,1 procent lager op 5906,94 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 19.486,79 punten. Vrijdag ging techbeurs Nasdaq ook al 1,5 procent omlaag en verloren de andere graadmeters rond de 1 procent. Ondanks de recente verliezen is 2024 een sterk beursjaar geweest voor de graadmeters op Wall Street. De S&P 500-index stevent af op een winst van ruim 20 procent in 2024 en Nasdaq op een jaarwinst van ongeveer 30 procent.

Een zwaargewicht als fabrikant van elektrische auto’s Tesla ging 3,3 procent omlaag, nadat het concern vrijdag ook al 5 procent was gedaald. AI-chipbedrijf Nvidia, dat vrijdag nog ruim 2 procent verloor, klom 0,4 procent.

Boeing zakte 2,3 procent. Beleggers reageerden op de vliegramp in Zuid-Korea, waarbij zondag een Boeing 737-800 van Jeju Air op het vliegveld van Muan zonder uitgeklapt landingsgestel over de landingsbaan schoof en een muur ramde. Daarbij vielen 179 doden. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport werkt aan plannen om alle 101 Boeings 737-800 in het land te inspecteren.

De handel verliep verder rustig richting het einde van het jaar. Maandag werd nog wel bekend dat de Amerikaanse aandelenbeurzen op 9 januari gesloten zijn. Op die dag wordt een dag van nationale rouw gehouden in de Verenigde Staten tijdens de staatsbegrafenis van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter, die zondag overleed. Wall Street blijft traditioneel dicht tijdens presidentiële begrafenissen.

De euro was 1,0401 dollar waard, tegen 1,0387 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 71,16 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 74,39 dollar per vat.