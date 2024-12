Het bevel geldt ook voor een aantal anderen die in verband worden gebracht met het bewind van Ortega, onder wie zijn echtgenote: vicepresident Rosario Murillo. Het arrestatiebevel is volgens advocaat Dario Richarte gebaseerd op een principe uit het internationaal strafrecht dat naties toestaat om misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen buiten hun land van herkomst.

De aanklacht werd in 2022 ingediend door een groep Argentijnse aanklagers. De misdaden waarvan Ortega en zijn vrouw worden beschuldigd zijn onder meer moord, gedwongen verdwijningen, marteling en deportatie van de bevolking.

Ortega, een 79-jarige ex-guerrilla, is steeds autoritairder geworden sinds hij in 2007 aan de macht kwam. Zijn regering heeft critici de mond gesnoerd. In 2018 werden protesten hard aangepakt, waarbij volgens de Verenigde Naties meer dan driehonderd mensen om het leven kwamen. De meeste regeringskritische media opereren nu vanuit het buitenland. Van honderden politici, journalisten en mensenrechtenactivisten is de afgelopen twee jaar hun nationaliteit ontnomen op beschuldiging van „verraad”.