„Het doel van de samenwerking is om Georgië te ondersteunen op zijn Europese pad”, aldus de woordvoerder. „Helaas is dit met de huidige regering niet meer mogelijk. Het doel was niet om alle samenwerking te stoppen. Projecten zullen weer doorgaan als Georgië de toenadering tot Europa ondersteunt.”

Al wekenlang demonstreren duizenden mensen in Georgië voor een pro-Europese koers en nieuwe parlementsverkiezingen. In oktober riep de nationalistische regeringspartij Georgische Droom zichzelf tot winnaar uit. Die partij had de onderhandelingen over toetreding tot de EU opgeschort tot 2028, wat leidde tot protesten in het land.