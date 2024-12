Dieter S., die in april samen met een van de andere verdachten werd gearresteerd in Beieren, is de hoofdverdachte. Hij zou sabotageoperaties op Duitse bodem hebben besproken met een Russische agent en ermee hebben ingestemd om brand te stichten en aanvallen met explosieven uit te voeren op industrieterreinen en militaire infrastructuur.

Doelwitten waren onder meer faciliteiten van de Amerikaanse strijdkrachten en een bedrijf dat gereedschap maakt. S. zou enkele van de doelen hebben verkend en beeldopnamen hiervan hebben doorgespeeld aan Rusland. De twee medeverdachten zouden S. hebben geholpen.

Het arrestatiebevel voor de tweede verdachte was opgeschort. De derde verdachte is nog steeds op vrije voeten. S. is eerder al aangeklaagd op verdenking van lidmaatschap van een separatistische terroristische organisatie in Oost-Oekraïne.