De onlinebestellingen liggen op dit moment 16 procent hoger dan vorig jaar, meldt de voorzitter van de brancheorganisatie. Ongeveer de helft van de winkelbezoekers komt volgens hem onlinebestellingen afhalen en de andere helft komt om vuurwerk te kopen.

Vanwege de verwachte harde wind heeft onder meer de gemeente Den Haag besloten vreugdevuren maandagavond al aan te steken en zijn nieuwjaarsduiken in meerdere plaatsen afgelast. Maar op de vuurwerkverkoop heeft de weersvoorspelling „absoluut” geen invloed, aldus Groeneveld. Hij stelt dat siervuurwerk minder gevoelig is voor harde wind dan bijvoorbeeld vuurpijlen. Die zijn in Nederland verboden deze jaarwisseling, maar Nederlanders kunnen ze wel over de grens kopen.

In de Nederlandse winkels was maandag sprake van „gezellig drukte”, aldus Groeneveld. „Zaterdag hadden we al een prima dag en ook vandaag zijn er heel veel mensen geweest die hun bestelling hebben opgehaald.” Zaterdag was de eerste verkoopdag, op zondag mocht geen vuurwerk worden verkocht.