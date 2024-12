Damrak eindigt laatste volle handelsdag 2024 in het rood

De Amsterdamse hoofdindex eindigde de handelsdag 0,9 procent lager op 871,80 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, daalde 0,7 procent tot 829,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot verliezen tot 0,6 procent.

De meeste van de 25 hoofdfondsen op Beursplein 5 stonden aan het eind van de handelsdag in het rood. Verfconcern AkzoNobel voerde de schaarse lijst stijgers aan met een plus van 0,7 procent. De andere stijgers waren uitzender Randstad en bank ING, met plussen tot 0,3 procent. Techinvesteerder Prosus stond onderaan met een min van 2,3 procent. De techinvesteerder is met een winst van bijna 45 procent de grote winnaar van de AEX-fondsen dit jaar. Chipbedrijven ASMI en ASML kregen ook verliezen te verwerken en daalden tot 1,9 procent.

Ook bij de middelgrote fondsen was de stemming op de een-na-laatste handelsdag negatief. Fitnessketen Basic-Fit stond bovenaan en won 0,9 procent. Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway eindigde onderaan en verloor 2,4 procent. Ook metalenspecialist AMG (min 1,9 procent) en laadpalenmaker Alfen (min 1,6 procent) leverden in.

Ahold Delhaize ging 0,4 procent achteruit. Het Belgisch-Nederlandse moederbedrijf van Albert Heijn is gestart met de inkoop van eigen aandelen tot een bedrag van 1 miljard euro. Het inkoopprogramma, dat in november werd aangekondigd, loopt tot eind 2025.

De euro was 1,0387 dollar waard, tegen 1,0432 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 71,17 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 74,45 dollar per vat.