Vliegtuigbouwer Boeing zakt op Wall Street na crash in Zuid-Korea

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport werkt aan plannen om alle 101 Boeings 737-800 in het land te inspecteren. Boeing verklaarde in contact te staan met Jeju Air om hulp te verlenen. De vliegtuigfabrikant staat al onder verscherpt toezicht van de luchtvaartautoriteit FAA na een reeks incidenten met zijn toestellen. Zo moest in januari een Boeing een noodlanding maken door het verlies van een deurpaneel in de lucht. Later werden meer gebreken in toestellen van Boeing gevonden.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief, na de flinke koersverliezen op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 42.501 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,3 procent op 5896 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,4 procent tot 19.446 punten. Beide graadmeters verloren vrijdag ruim 1 procent, met name door forse koersverliezen van zwaargewichten als fabrikant van elektrische auto’s Tesla en AI-chipbedrijf Nvidia.

Tesla ging nu 1,6 procent omlaag, na het koersverlies van 5 procent op vrijdag. Nvidia verloor 0,7 procent, na een verlies van ruim 2 procent in de vorige handelssessie.

De handel verliep verder rustig richting het einde van het sterke beursjaar. Met nog twee volle handelsdagen te gaan koerst de S&P 500-index af op een winst van ruim 20 procent in 2024. Techbeurs Nasdaq stevent af op een jaarwinst van ruim 30 procent.

Beleggers stonden ook stil bij het overlijden van Jimmy Carter. Op 9 januari wordt een dag van nationale rouw gehouden in de VS tijdens de staatsbegrafenis van de oud-president. Wall Street blijft traditioneel dicht tijdens presidentiële begrafenissen. Er is nog geen aankondiging gedaan door de beursuitbaters.