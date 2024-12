Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Jeju Air botste bij de landing op de luchthaven van Muan tegen een muur. Slechts twee van de 181 inzittenden overleefden de crash, een van de dodelijkste in de geschiedenis van Zuid-Korea. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. „Mocht daar iets uitkomen wat ertoe leidt dat de autoriteiten ons vragen om in actie te komen, dan doen we dat”, aldus de KLM-zegsman.

Waarnemend president Choi Sang-mok van Zuid-Korea kondigde maandag een „dringende veiligheidsinspectie van het hele luchtvaartsysteem” aan om meer ongelukken te voorkomen. Daarvoor moeten alle Boeing-vliegtuigen van het type 737-800 van Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappijen worden gecontroleerd.