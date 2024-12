Een troy ounce goud (31,1 gram) kostte maandag ruim 2600 dollar. Dat is wel minder dan het recordniveau van bijna 2800 dollar van eind oktober. De goudprijs is sinds de verkiezingswinst van Donald Trump in november gedaald, mede door een sterke stijging van de dollar. De waardestijging van de Amerikaanse munt maakt goud duurder voor internationale kopers omdat zij omgerekend in lokale valuta meer kwijt zijn.

Ondanks de recente prijsdaling wist goud dit jaar de meeste andere basismetalen, zoals ijzer, koper, aluminium, lood, nikkel, tin en zink, te overtreffen. Volgens grondstofanalist David Scutt van de Amerikaanse financiële dienstverlener StoneX Group was goud de „grootste marktverrassing van 2024”. Andere metalen hadden het volgens hem moeilijk, vooral door de aanhoudende economische vertraging in China.