Surinaams OM: Bouterse overleden aan leverfalen

Het lichaam wordt overgedragen aan de nabestaanden, aldus het OM, dat eraan toevoegt dat het onderzoek van de politie voortduurt. Dat onderzoek moet duidelijk maken waar Bouterse verscholen zat en wie hem hebben geholpen om uit handen van de autoriteiten te blijven.

De Surinaamse regering maakte eerder zaterdag bekend dat Bouterse geen staatsbegrafenis krijgt en dat er geen periode van nationale rouw komt. Op regeringsgebouwen worden op de dag van de uitvaart wel vlaggen halfstok gehangen. Het ministerie van Defensie en de legerleiding vinden het ook niet gepast om het gebruikelijke militaire eerbetoon toe te kennen aan Bouterse als ex-legerleider.

De minister van Binnenlandse Zaken is aanwezig als de familie dat wenst, maar houdt geen speech. President Chan Santokhi zal telefonisch medeleven betuigen aan de weduwe van de oud-president en de autoriteiten bieden bij het laatste afscheid van Bouterse ook begeleiding van politie aan om de verkeersveiligheid te garanderen.

Bouterse was sinds januari 2024 voortvluchtig, nadat hij was veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden van 1982. Op eerste kerstdag bevestigde de regering dat hij was overleden. De autoriteiten namen zijn lichaam in beslag om er autopsie op te doen. De politie meldde al eerder dat het lichaam geen tekenen van een misdrijf vertoonde.

Smeekbede

De weduwe van Desi Bouterse noemt het „pijnlijk en meer nog vernederend” dat zij de doodsoorzaak van haar overleden echtgenoot via de media heeft moeten horen. Ook omdat details zijn prijsgegeven die niet getuigen van respect voor de overledene, schrijft Ingrid Bouterse-Waldring (63) op Facebook. Mevrouw Bouterse beschouwt de publicatie door het OM als onbehoorlijk en krenkend, „zeker als deze waarderingen in de gemeenschap en internationaal, een eigen leven gaan leiden”.

Bouterse mocht van de Surinaamse regering in zijn eigen villa afscheid nemen en sterven, berichtte de krant De Telegraaf. De voortvluchtige oud-president wilde afscheid nemen van zijn vrouw Ingrid, maar vanwege zijn veroordeling tot twintig jaar cel kon dat niet. Een smeekbede van Bouterse aan de regering leidde, na koortsachtig overleg, tot een ‘overlijdensafspraak’, aldus de krant.

Twee dagen voor zijn dood brachten onbekenden hem naar zijn woning in Leonsberg, stelt een contact binnen de Surinaamse politie. Na de complexe operatie brachten Bouterse en zijn vrouw Ingrid samen hun laatste momenten door.