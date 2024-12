Verpact-baas pleit voor verplichting statiegeld op sapflessen

Economie

Het verplicht invoeren van statiegeld op sapflessen is nodig om dichter in de buurt te komen bij de wettelijke norm voor de inzameling van plastic flessen. „Dan komen we nog iets hoger uit”, heeft directeur Hester Klein Lankhorst van Verpact, de stichting die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen, gezegd in Het Financieele Dagblad.