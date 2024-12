Jonge fotograaf legt vergeten cultuur Nederland vast

Böhm fotografeerde in totaal zeventien ambachten, waaronder de klompenmaker, de rietsnijder en de visroker, die hij heeft gebundeld in een lijvig boek getiteld ”Forgotten Heroes” (vergeten helden). Tijdens zijn opleiding aan de Fotovakschool merkte Böhm dat hij weinig culturele connectie voelde met de cultuur van Nederland. „De Nederlandse cultuur, samen met die van vele andere westerse landen, is door globalisering sterk op de achtergrond geraakt. Daarom ben ik mijn camera gaan gebruiken om mijn eigen culturele roots te ontdekken. Wie ben ik, waar kom ik vandaan en wat heeft ons gemaakt tot wie we vandaag de dag zijn”, zegt de fotograaf. „In mijn fotografie laat ik het licht weer schijnen op de verborgen schoonheid van de Nederlandse traditionele cultuur, met als doel meer waardering op te roepen en deze te behoeden voor verdwijning. In mijn werk streef ik naar scènes met een pure harmonie. Een harmonie die ik terugzie in de taferelen van de oude meesters.”

„De huidige maatschappij is vooral gericht op technologische innovatie en het werken met de handen verliest enorm aan populariteit” - Ezra Böhm, fotograaf

Böhm doet veel onderzoek voor hij zijn camera oppakt. In samenspraak met een historicus of betrokken ambachtslieden componeert hij de scènes tot een geromantiseerd beeld. In de gekozen belichting is de link naar oude meesters in de kunst te zien.

Nieuws in beeld Rietsnijders nabij Giethoorn. beeld Ezra Böhm Rietsnijders nabij Giethoorn. beeld Ezra Böhm Rietsnijders nabij Giethoorn. beeld Ezra Böhm Tal van twintigers werken op de stoomtrein tussen Hoorn en Medemblik. beeld Ezra Böhm Stoker. beeld Ezra Böhm Spoorlijn Hoorn-Medemblik. beeld Ezra Böhm Zeilschip Tres Hombres. beeld Ezra Böhm Scheepskaart. beeld Ezra Böhm Kapitein Andreas. beeld Ezra Böhm Kudde schapen. beeld Ezra Böhm Schaapherder Thomas van der Meij. beeld Ezra Böhm

In het fotoboek draagt Böhm ook nog redenen aan om de ambachten van vroeger in ere te houden. Volgens hem zijn ze vanwege ecologisch, kwalitatief en maatschappelijk belang van grote waarde voor de toekomst van de wereld. Zo worden producten van meer kwaliteit gemaakt en heeft de manier van werken veelal positieve gevolgen voor de natuur. Böhm: „Er is op het moment een groot tekort aan vakmensen in Nederland. De huidige maatschappij is vooral gericht op technologische innovatie en het werken met de handen verliest enorm aan populariteit. De toekomstige bouwers van ons land zullen geënthousiasmeerd moeten worden om de maatschappij overeind te houden.”

_Ezra Böhm (2001) is reclame- en fine art fotograaf en afgestudeerd aan de Fotovakschool in Amsterdam. Cultuur en historie zijn een rode draad in zijn werk. De onderwerpen worden op een heroïsche manier benaderd en filmisch uitgewerkt. Via crowdfunding bracht hij het boek ”Forgotten heroes” uit, waarin zeventien ambachten in beeld zijn gebracht. _

Forgotten Heroes, Ezra Böhm; uitg. Komma; 228 blz.; € 89,-