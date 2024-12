Knot vindt dat belastingstelsel aan ingrijpende hervorming toe is

Knot vraagt zich in de krant af of het doel nog steeds is „om zo veel mogelijk belastinggeld op te halen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, omdat er nu eenmaal publieke diensten mee moeten worden gefinancierd? Of zijn belastingen zo langzamerhand een optelsom van allerlei deelbelangen die politiek gewoon goed vertegenwoordigd zijn?”

Daarbij gaat het de DNB-president om de vele aftrekposten, vrijstellingen en kortingen, in combinatie met het feit dat miljoenen Nederlanders een toeslag ontvangen. „Voor 85 procent van de regelingen kan niet worden aangetoond dat ze bijdragen aan het doel waarvoor ze ooit zijn opgetuigd”, aldus Knot. „Die 85 procent komt neer op ruim 50 miljard euro belastinggeld.”