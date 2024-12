Turkije komt met miljardenplan voor Koerdische zuidoosten

De oostelijke en zuidoostelijke provincies van Turkije blijven al lange tijd achter bij andere regio’s op economisch vlak. Volgens de Turkse minister van Industrie, Fatih Kacir, omvat het ontwikkelingsplan investeringen in 198 projecten in de regio tot 2028. „Met de uitvoering van de projecten verwachten we een jaarlijkse inkomensstijging van 49.000 lira (1343 euro) per hoofd van de bevolking in de regio”, voegde hij eraan toe.

Het inkomen per hoofd van de bevolking in de zuidoostelijke Turkse provincie Sanliurfa bedraagt nu omgerekend 4768 euro, ruim onder het nationale gemiddelde van 12.703 euro.