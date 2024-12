Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Jeju Air botste bij de landing op de luchthaven van Muan tegen een muur. Inzittenden werden uit de Boeing 737-800 geslingerd en er ontstond een grote brand. De twee gewonden, cabinepersoneel, zaten in het achterste deel van het toestel.

Alle 175 passagiers kwamen om het leven, samen met vier bemanningsleden. Ongeveer een op de drie is inmiddels geïdentificeerd. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zeggen dat bijna alle inzittenden Zuid-Koreaans waren. Twee hadden de Thaise nationaliteit. De jongste passagier was een jongen van 3 jaar. De oudste persoon aan boord was 78 jaar.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt. Het landingsgestel van het toestel was niet geactiveerd, mogelijk als gevolg van een aanvaring met vogels. Het ministerie van Transport heeft gezegd dat de verkeerstoren een waarschuwing daarvoor had gedeeld. De piloot stuurde vlak daarna een noodsignaal, nog voordat de landingspoging mislukte.

Het vliegtuigongeluk is een van de dodelijkste in de geschiedenis van Zuid-Korea. De geschorste president Yoon Suk-yeol heeft zijn condoleances overgebracht. Het is een van zijn weinige verklaringen sinds hij de militaire noodtoestand begin december uitriep en vervolgens door het parlement werd geschorst. Yoons tijdelijke vervanger, Choi Sang-mok, heeft ook zijn medeleven betuigd. Hij ging na de crash naar de luchthaven in het zuidwesten van het land.