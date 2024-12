Italiaanse parlement stemt in met overheidsbegroting voor 2025

Meloni en de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti hebben een pakket samengesteld dat kiezers tevreden moet stellen met belastingverlagingen. Dit betekent wel dat het langer duurt voordat de overheidsfinanciën weer in lijn zijn met de begrotingsvoorschriften van Brussel.

De regering is van plan het begrotingstekort volgend jaar terug te brengen tot 3,3 procent van de totale omvang van de Italiaanse economie. Als het goed is moet het cijfer dan in 2026 onder het door de Europese Unie gestelde maximum van 3 procent komen.

De staatsschuld zal naar verwachting tot 2026 blijven stijgen, deels door kostbare bouwsubsidies van de overheid. Die subsidies staan ook wel bekend als de „superbonus”. Meloni schafte ze bij haar aantreden af, maar ze drukken nog steeds op de overheidsfinanciën.

De Italiaanse cijfers zijn niet zo slecht als die van andere grote EU-landen. Frankrijk is niet van plan zijn enorme begrotingstekort van 6,1 procent vóór 2027 onder de 3 procent van de totale omvang van zijn economie te brengen. Duitsland dat weliswaar de begrotingsnormen niet overschrijdt, heeft wel een economie die dit jaar is gekrompen en naar verwachting ook in 2025 amper zal verbeteren. De Italiaanse economische groei is eveneens vertraagd, maar zal volgens het Italiaanse statistiekbureau in 2024 nog 0,5 procent en volgend jaar 0,8 procent bedragen.