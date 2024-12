China vraagt lokale overheden om meer geld uit te delen

Deze aankondiging is de nieuwste in een reeks maatregelen om de particuliere consumptie in China te stimuleren. Dat wordt cruciaal geacht voor het herstel van de economie.

Speciale uitkeringen in contanten zijn gebruikelijk rond bijvoorbeeld het Chinese Nieuwjaar, maar dit jaar nam de overheid al de ongebruikelijke stap om ook geld uit te delen voor de Nationale dag van de Volksrepubliek op 1 oktober. Dit werd ook gezien als een poging om de particuliere bestedingen te stimuleren.

In China ontvingen eerder zo’n 40 miljoen mensen subsidies om een minimale levensstandaard te garanderen, volgens gegevens van de Chinese overheid uit juni. Nog eens bijna 5 miljoen mensen werden als ‘extreem arm’ beschouwd. In totaal telt het land rond de 1,4 miljard inwoners.