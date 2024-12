Analisten voorzien goed beursjaar 2025, Trump wel onzekere factor

De economie in de VS draait goed en de koersen op Wall Street zijn flink opgelopen door het vooruitzicht van lagere belastingen en soepelere regels voor bedrijven onder Trump. Maar de komst van Trump kan de economie volgens hoofdeconoom Anton Brender van vermogensbeheerder Candriam wel uit koers brengen. „Het is echter nog te vroeg om te zeggen hoe groot deze afwijking zal zijn”, zegt hij. Zo is onduidelijk welke beloftes Trump straks nakomt.

Cees Smit, bestuurder bij broker en vermogensbeheerder Today’s Group, denkt dat 2025 een „heel volatiel beursjaar” zal worden, met grote koersschommelingen. De kans op een handelsoorlog is volgens hem groot en Nederlandse bedrijven kunnen meer last krijgen van beperkingen voor de export naar China. „Vooral voor ASML is China belangrijk en de chipmachinefabrikant mag mogelijk straks ook geen onderhoud meer leveren aan oudere machines. Dat zien we nog niet terug in de aandelenkoersen.”

Smit ziet voor beleggers kansen met een bedrijf als Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway en grondstofbedrijven zoals AMG, die dit jaar hard zijn afgestraft en op recessieniveaus staan. Ook ziet hij kansen in de sectoren voeding en groene energie. De waarderingen worden volgens Smit wel steeds gekker. „AI-chipbedrijf Nvidia en de bitcoin staan nu op zoveel winst dat het steeds makkelijker wordt om te verkopen. Als er een correctie komt, dan zal het hard gaan.”

Jos Versteeg, analist van InsingerGilissen, verwacht dat Trump landen onder druk gaat zetten met handelstarieven. „De grote vraag is of de Amerikaanse techbedrijven Trump in toom kunnen houden. Apple maakt bijna alle iPhones in China en zal niet blij zijn met hogere importheffingen op in China gemaakte producten.”

Ondanks alle onzekerheden ziet 2025 er volgens Versteeg wel goed uit voor beleggers. „We zitten in een periode van renteverlagingen. Dat is doorgaans goed voor de beurs. Economisch herstel in de EU is tot nu toe uitgebleven, maar er komt hulp aan door verdere renteverlagingen. Een bedrijf als Randstad heeft nu last van de recessie in de industrie, maar als je verwacht dat er herstel komt moet je dat aandeel hebben.”