Vluchten Schiphol, Rotterdam en Eindhoven geschrapt door mist

Ook op Eindhoven Airport zorgde de dichte mist vrijdagavond voor problemen, meldt Omroep Brabant. Op de website van de luchthaven is te zien dat vluchten uit Ibiza, Lissabon en Marrakesh worden omgeleid naar Schiphol. Inkomende vluchten die nog voor vrijdagavond op de planning stonden vanuit Alicante, Praag en Malaga zijn geannuleerd.

In Rotterdam was het vrijdag rustig op de luchthaven en hebben de annuleringen niet tot onrust geleid, laat een woordvoerster weten. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen voor de geplande vluchten op zaterdagochtend zijn.

Het KNMI heeft voor vrijwel het hele land code geel afgegeven vanwege de mist. Alleen op de Waddeneilanden is de kleurcode niet van kracht. Volgens het KNMI is het zicht op veel plaatsen minder dan 200 meter. „Pas in de loop van morgenochtend zal de mist (moeizaam) oplossen”, aldus het weerinstituut.