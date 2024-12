Vernond Rombley vervroegd vrijgelaten uit gevangenis Curaçao

De Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops heeft zich over de zaak ontfermd en een herzieningszaak aangespannen. Het gerechtshof op Curaçao liet eerder weten dat het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) moet onderzoeken of er sprake is van nieuwe feiten die een herziening van de zaak rechtvaardigen. Tot een beslissing over die herziening is echter nog niet gekomen.

Wel is er in oktober van dit jaar door medewerkers van het NFI opnieuw onderzoek gedaan in de supermarkt waar eind 2014 de Chinese eigenaar werd doodgeschoten. Onder meer naar de lengte en de haardracht van de schutter.

Volgens Knoops blijkt uit videobeelden dat de schutter kleiner is dan Rombley, ook had hij andere gelaatstrekken en een muts op. Het lange rastahaar van Rombley zou volgens de advocaten nooit in een muts passen. Ze gaan ervan uit dat het onderzoek uiteindelijk zal leiden tot vrijspraak.

Rombley werd buiten de SDKK-gevangenis opgewacht door familieleden en vrienden. Over de zaak werd vorig jaar een ‘docuserie’ van de KRO-NCRV gemaakt. Daarin zegt Rombley ook dat hij onschuldig is.