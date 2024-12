Concert van de week: Ben van Oosten luidt vanuit Rotterdam 2025 in

Het concert opent met transcripties van orkestmuziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Het gaat om twee ”Sinfonias”, openingsdelen uit cantates van de beroemde componist. Van de hand van de Franse organist Marcel Dupré klinkt een bewerking van de Sinfonia in D uit de cantate ”Wir danken dir, Gott” (BWV 29). De Duitse componist Sigfrid Karg-Elert zette het openingsdeel van de tweede cantate uit het Weihnachtsoratorium (BWV 248), de ”Hirtenmusik”, om voor orgel.

Een terugblik op de kerstdagen biedt muziek van de hand van de Fransman Alexandre Boëly (1785-1858). Van Oosten brengt vijf van zijn ”Noëls”, kerstliederen, ten gehore. Ook vanuit de Duitse romantiek wordt er nog een uitstapje naar Kerst gemaakt, met één van de grote koraalfantasieën van Max Reger (1873-1916), namelijk over het lied ”Wie schön leucht’ uns der Morgenstern” (op. 40/1). Na de pauze klinkt de zesdelige Eerste Orgelsymfonie in d (op. 14) van Louis Vierne (1870-1937).

Het nieuwjaarsconcert in Rotterdam is de 45e editie uit de serie zogeheten „traditionele nieuwjaarsconcerten”, die ooit zijn begonnen door organist Klaas-Jan Mulder in de Laurenskerk. In de laatste jaren worden deze uitvoeringen op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar door verschillen organisten ingevuld.

Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 19,50 euro voor volwassenen, 12,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Aan de deur zijn de prijzen hoger.

Meer informatie: nieuwjaarsconcerten.nl.