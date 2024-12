Nieuwe waarnemend president Zuid-Korea streeft naar stabiliteit

„Ik zal mijn uiterste best doen om de staatszaken te stabiliseren”, zei Choi, nadat hij als minister van Financiën de interimfunctie had gekregen. „Het minimaliseren van politieke onrust is op dit moment van het grootste belang.” De regering zal er volgens hem alles aan doen om „deze periode van onrust” te overwinnen.

Premier Han Duck-soo was de afgelopen weken waarnemend president, maar is afgezet omdat hij weigerde nieuwe rechters te benoemen voor het Constitutioneel Hof. Dit hof beslist of Yoon wordt ontslagen of mag terugkeren als president. Drie van de negen zetels zijn vacant, maar er zijn genoeg rechters voor het afzettingsproces. Zij moeten wel een unaniem besluit nemen om Yoon te kunnen afzetten.