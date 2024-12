Meditatie: God verheerlijken

De herders gingen naar hun werk. Allen die hier zijn gaan straks weer naar huis, ieder gaat weer naar zijn eigen werk. Maar hieraan kunt u merken of u Christus in uw hart ontvangen hebt, wanneer uw hart nog vol is met deze heerlijkheid. Paulus deed des Heeren werk, maar ook zijn eigen werk, want hij maakte tenten. De eerste monniken werkten en daarna kwamen zij samen om God te loven. Met zo’n hart moet u uw werk doen.

Kon ik u maar dwingen, nu u naar huis gaat, om Christus in uw hart te bewaren, Zijn Woord te overleggen en ook in uw dagelijks werk geestelijk bezig te zijn; kortom om in uw ganse leven Hem te verheerlijken. Hoe zou ik u dan verzekeren, zoals ik nu alle ware gelovigen ook doe: Vrees niet, want heden is u geboren die grote Zaligmaker. U, die nu Christus dient, al is het niet zo volmaakt als het behoorde, u verkondig ik grote blijdschap.

Hij zal u in genade aannemen en in eeuwigheid tot Zich nemen in de hemelen. Daar zult u altijd bij de Heere zijn om God en het Lam alle lof, eer, heerlijkheid en dankzegging toe te brengen, tot in de zalige eeuwigheid.

_Jodocus van Lodenstein,

predikant te Utrecht

(“De aanbidding der herders”, Reveil-serie nr. 60, december 1969)_