Aalberts licht hoger op rustig Damrak na overname

Het bleef verder rustig op het Damrak, waar de handel na de kerstdagen werd hervat. Veel bedrijven zijn dicht en beleggers nemen in deze stille periode vaak vakantie. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 877,66 punten. Met nog twee volle handelsdagen en een halve dag te gaan koerst de Amsterdamse hoofdindex af op een jaarwinst van ruim 11 procent in 2024. Op 31 december sluiten de Euronext-markten, waaronder die in Amsterdam, om 14.00 uur. De MidKap klom 0,4 procent tot 835,65 punten. De beurs in Parijs won 0,3 procent. Londen daalde een fractie en de DAX in Frankfurt verloor 0,3 procent.

Muziekgroep UMG was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 0,8 procent. De banken ABN AMRO en ING volgden met winsten van 0,7 procent. Techinvesteerder Prosus, een van de grote winnaars onder de Amsterdamse hoofdfondsen dit jaar, won 0,4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij, met een min van 0,3 procent.

Bij de middelgrote bedrijven stond laadpalenmaker Alfen bovenaan, met een winst van ruim 3 procent. Metalenspecialist AMG zette de opmars van voor de kerstdagen voort en volgde met een plus van 1,6 procent. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties en Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway waren de grootste dalers, met minnen tot 0,9 procent.

De euro was 1,0420 dollar waard, tegen 1,0394 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent in prijs tot 69,78 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 73,37 dollar per vat.