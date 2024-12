Ds. Volk (PKN) vijftig jaar predikant, Marije Meerkerk teruggekeerd vanuit Oekraïne – en andere personalia

Overleden

Ds. R.E.R. van Buiren (PKN)

Ds. R.E.R. van Buiren, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 11 december overleden.

Robert Eberhard Richard van Buiren werd geboren op 11 mei 1939 in Rotterdam. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1967 hervormd predikant in Deurne-Asten-Helenaveen-Someren. Daarna was hij een jaar godsdienstleraar in Deurne. In 1973 kwam ds. Van Buiren in Middelharnis (deelgemeente). Vervolgens was hij predikant op Curaçao (1978) en in Oost-Souburg (1983). Van 1994 tot zijn emeritaat in 2004 was ds. Van Buiren justitiepredikant in Middelburg.

Jubileum

Ds. J.R. Volk (PKN)

Ds. J.R. Volk op een foto uit 2010. beeld Gerhard van Roon

Ds. J.R. Volk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond donderdag vijftig jaar in het ambt.

Johan Reinhard Volk werd op 5 december 1948 in Rotterdam geboren. Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Op 26 december 1974 werd hij bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Polsbroek en Vlist. In 1979 werd hij verbonden aan de hervormde gemeente in Bleskensgraaf. Daarna diende hij gemeenten in Veenendaal (1983), Katwijk aan Zee (1987), Lekkerkerk (1993), Urk (1997) en Nieuw-Lekkerland (2002). In 2007 ging ds. Volk met emeritaat. Ds. Volk woont in Alblasserdam.

Afscheid

Ds. J. Boom

Ds. J. Boom heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente in ’s Gravenmoer. Hij vertrekt naar Dinteloord.

De Schriftlezing was uit Jakobus 1. Centraal stond Jakobus 5:8. Het thema van de preek was ”De toekomst is zeker”.

Na de dienst werd ds. Boom toegesproken door ds. A. Mak (christelijke gereformeerde kerk), door kerkelijk werker Marianne de Bruin (gereformeerde kerk), door ds. O. Grevink, door ds. E. van der Poel uit Meerkerk en door scriba Piet van Halteren.

Na de toespraken werd het gezin Boom toegezongen ”Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Ds. Boom diende de hervormde gemeente in ’s Gravenmoer ruim elf jaar. Hij doet op 5 januari intrede in de hervormde gemeente in Dinteloord. Die gemeente was vacant sinds het vertrek van ds. A. Vastenhoud, vorig jaar september.

Terugkeer

Gertjan van Luik (ZGG)

Gertjan van Luik is met zijn vrouw Mieke en hun kinderen teruggekeerd van het zendingsveld in Ecuador. Dat maakte Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) vorige week bekend op haar website. Medische redenen maakten uitzending niet langer verantwoord, aldus de organisatie.

Gertjan werd in april 2023 benoemd als evangelist. In november van dat jaar werd hij met zijn gezin uitgezonden vanuit de gereformeerde gemeente te ’s-Gravenpolder. Inmiddels heeft ZGG een nieuwe vacature opengesteld voor het werk in Ecuador.

Marije Meerkerk (Kimon)

Vorige week zondag is in de hervormde gemeente Bleskensgraaf aandacht geschonken aan het werk dat Marije Meerkerk heeft verricht onder zigeuners in Oekraïne. Na negen jaar als veldwerker uitgezonden te zijn geweest, in samenwerking met Stichting Kimon, was het moment gekomen om terug te keren.

Ds. J. Muller stond in de dienst stil bij de woorden uit Handelingen 14:27.

Marije zou in eerste instantie voor vier jaar gaan, maar dat werden er negen.

Benoeming

C.C.J. Goudzwaard

Het bestuur van Stichting tot Hulpverlening der Gereformeerde Gemeenten (GG) in de particuliere synode Zuid heeft C.C.J. Goudzwaard uit ’s-Gravenpolder benoemd tot pastoraal werker, aldus het GG-orgaan De Saambinder. Goudzwaard (61) is werkzaam als godsdienstdocent op het Calvijn College in Middelburg en ouderling in de gemeente te ’s-Gravenpolder.

De pastoraal werker verleent kerkenraden op verzoek bijstand in het pastoraat onder (doop)leden die te maken hebben met psychische en psychiatrische problematiek. Het betreft een deeltijdfunctie, waarbij Goudzwaard gedeeltelijk nog verbonden blijft aan het Calvijn College. Hij start zijn werkzaamheden per 1 april 2025, de eerste maanden in samenwerking met de huidige pastoraal werker, G. van Veldhuisen. Deze neemt eind september 2025 afscheid in verband met zijn leeftijd.