AEX-index koerst af op vlak begin na kerstdagen

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en sloot de kerstweek 1,8 procent hoger af, ondanks een stijging van de inflatie in de Japanse hoofdstad. In Tokio liepen de consumentenprijzen in november op met 3 procent, tegen een stijging van 2,6 procent in oktober. Het inflatiecijfer in de dichtbevolkte regio wordt gezien als een indicator voor de prijsontwikkeling in het hele land. De Japanse industriële productie daalde in november echter minder sterk dan voorzien en de winkelverkopen vielen hoger uit dan verwacht. Ook een waardedaling van de Japanse yen stuwde de aandelenkoersen.

De beurs in Hongkong daalde 0,1 procent en de hoofdindex in Shanghai won 0,1 procent. De winsten van Chinese industriebedrijven zijn in november voor de vierde maand op rij afgenomen, ondanks de recente stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid.

De Kospi in Seoul zakte 1 procent. De Zuid-Koreaanse oppositie heeft donderdag een motie ingediend om waarnemend president Han Duck-soo af te zetten. De stap volgde op de weigering van Han om nieuwe rechters te benoemen voor het Grondwettelijk Hof, dat een besluit moet nemen over de motie van afzetting tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol.

Op het Damrak maakte industrieel toeleverancier Aalberts bekend het Amerikaanse Paulo Products Company over te nemen. Het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 105 miljoen dollar en telt 522 medewerkers. Paulo levert industriële diensten aan de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart, defensie en energieopwekking. De overname zal volgens Aalberts direct bijdragen aan de winst per aandeel en zal worden gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.

De euro was 1,0410 dollar waard, tegen 1,0394 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 69,54 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 73,15 dollar per vat.