IKEA: echte drukte niet op tweede kerstdag, maar later deze week

Volgens een woordvoerder van het concern is de drukte donderdag vergelijkbaar met een normale goede dag. Dat betekent voor een IKEA-filiaal zo’n 10.000 bezoekers. Het is volgens de zegsman vooral „gevoelsmatig” druk, aangezien de filialen op tweede kerstdag korter open zijn en iedereen binnen een korter tijdsbestek langskomt. Ook willen meer mensen wat eten in het restaurant, waardoor je mogelijk langer moet wachten bij de kassa’s.

Maar zowel vrijdag als zaterdag rekent IKEA landelijk op 120.000 bezoekers extra. Op tweede kerstdag hebben veel mensen nog familieverplichtingen, legt de woordvoerder uit. De komende dagen speelt dat volgens hem minder. „En ook de kinderen zijn vrij, dus mensen komen dan met hele gezinnen.”

Bij de Intratuin in Duiven, de grootste vestiging van de tuincentrumketen, begon donderdag een grote uitverkoop van kerstartikelen. Toen de winkel om 09.00 uur openging stonden er volgens directeur Wouter Nusselder al „enkele honderden mensen” in de rij. Dat waren volgens hem de koopjesjagers die op zoek gingen naar goede deals.

Maar Nusselder zag telkens nieuwe mensen binnenkomen, waardoor het dagtotaal volgens hem waarschijnlijk in de duizenden loopt. Een vergelijking met vorig jaar durfde hij donderdag aan het begin van de middag nog niet te maken. Tot nu toe lijkt de drukte vergelijkbaar, gaf hij aan. Maar de sale duurt nog tot in januari en hij verwacht komende dagen eveneens veel bezoekers.