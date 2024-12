Taiwanese toezichthouder blokkeert grote deal Uber

„De belangrijkste concurrent voor Uber Eats is Foodpanda”, heeft Chen Chih-min, vicevoorzitter van de Taiwanese toezichthouder gezegd op een persbijeenkomst in de hoofdstad Taipei. Hij merkte op dat hun gecombineerde marktaandeel meer dan 90 procent zou bedragen. De geplande fusie op het eiland zou volgens hem daarom tot meer nadelen leiden dan dat er economische voordelen aan verbonden zijn.

Wanneer in een bepaalde markt nauwelijks concurrentie overblijft, kan dat nadelig uitpakken voor de consument. Dan zijn er voor een grote speler in die markt immers amper belemmeringen om de prijzen flink op te schroeven. „Het gecombineerde bedrijf zou geen concurrentiedruk ervaren, waardoor de prikkels zouden toenemen om de prijzen voor consumenten en restaurants te verhogen”, zo verwoordde Chen het.

Uber heeft laten weten teleurgesteld te zijn over de beslissing, maar het Amerikaanse bedrijf belooft wel te blijven investeren in Taiwan, dat geldt als een van ’s werelds snelst groeiende markten voor maaltijdbezorging. Het bedrijf repte in zijn reactie niet over eventuele plannen om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit. Delivery Hero, dat zijn hoofdvestiging heeft in Berlijn, verklaarde dat Uber nu in beroep kan gaan of ervoor kan kiezen zich terug te trekken.