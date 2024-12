Papa YouTube en Mama TikTok houden Roemeense kinderen op winteravonden bezig

Ik hang mijn jas aan de volle kapstok, die er door mijn beslagen brillenglazen uitziet als een bontgekleurde totempaal. Vervolgens struikel ik bijna over een rondslingerende schooltas.

In de knusse eetkamer van Julia Home lepelen we gebroederlijk een paar borden zuurkoolsoep weg. Een aantal kinderen is duidelijk ondervoed, gezien hun geschrok. Terwijl Juf Tünde uit de Bijbel leest, kruipen er twee kinderen bij me op schoot. Ontspannen hangen ze tegen me aan, als een veilige ‘buutvrijplek’ tijdens verstoppertje. Zo ook Lidia, een meisje van 7 jaar oud.

Mama TikTok

Ze woonde eerder met haar broertjes en ouders in een krot achter het spoor. Ik herinner me nog goed hoe blij ze was toen ze een creatief gevulde schoenendoos uit Nederland kreeg. Hoe ze de bellenblaas, kleurboekjes en ander speelgoed een voor een had zitten bekijken.

Het is alsof ik de regen weer hoor tikken op het golfplaten dak. Alsof ik het haardvuur weer ruik. Loom, zwaar, intens. Sinds Lidia’s vader hen heeft verlaten, wonen ze in een flatje hier vlakbij. Nu zit ze bij me op schoot en luistert naar het Bijbelverhaal, terwijl ik zit te dagdromen.

Aan het eind van de middag worden de kinderen opgehaald om naar huis te gaan. Het sneeuwt hevig. Na enkele vreugdedansjes in de verse sneeuw waaieren ze uit over de stad. Naar hun huizen, waar papa YouTube en mama TikTok hen tot in de kleine uurtjes bezighouden.

Zo probeert satan kinderen mee te sleuren in de kille krochten van internet en games. Dé hedendaagse vorm van occultisme bij uitstek. Als een sluipende leeuw gaat hij rond.

Leeuw

Tot mijn grote vreugde las ik in Gods Woord over de heldendaden van Benaja (2 Samuël 23). Hij verliet het paleis van koning David en reisde naar vijandelijk gebied, waar hij een leeuw versloeg in de kuil in de sneeuwtijd.

Ik wens u gezegende kerstdagen toe, met een intens uitzien naar de komst van Benaja’s Meerdere in onze harten, Die vanuit de hemel afdaalde naar de kuil van deze wereld, om heldendaden te verrichten in de sneeuwtijd. In Hem is veiligheid, rust en warmte.

Martin Trouwborst (1983) is als vrijwilliger verbonden aan Julia Home in de Roemeense stad Oradea, waar hij werkt met kinderen uit kwetsbare gezinnen.