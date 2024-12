Surinaamse oud-president Desi Bouterse (79) overleden

Bouterse was sinds januari 2024 voortvluchtig nadat hij in december 2023 was veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn leidende rol in de Decembermoorden van 1982 waarbij vijftien prominente Surinamers omkwamen. Afgelopen zondag heeft de politie in Suriname nog een inval gedaan in zijn woning, waar hij toen niet werd aangetroffen.

De ex-legerleider zou na een kortstondig ziekbed zijn overleden op zijn schuiladres. Het lichaam zou intussen ook al naar Paramaribo zijn overgebracht, meldt de krant de Ware Tijd.

Bouterse werd op 13 oktober 1945 geboren in het Surinaamse Domburg. Na vanaf 1968 enkele jaren in Nederland te hebben doorgebracht en een militaire opleiding te hebben gedaan, keerde hij eind 1975 terug naar Paramaribo. Met andere sergeanten pleegde hij in februari 1980 een staatsgreep.

In eerste instantie leidde de coup in Suriname - en in Nederland - niet tot grote afkeuring. Toch groeide de aversie en de weerstand tegen het steeds knellender militaire bestuur snel. Op 8 december 1982 mondde dat in Fort Zeelandia in Paramaribo uit in een moordpartij. Vijftien vermeende tegenstanders van het militaire regime werden gemarteld en geëxecuteerd.

Justitie in Suriname liet de Decembermoorden jarenlang ongemoeid. In 2010 wist Bouterse zelfs tot president te worden gekozen, een jaar nadat er alsnog een rechtszaak was begonnen over de Decembermoorden. Hij bleef president tot 2020. Eind vorig jaar werd hij alsnog veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn rol bij die moorden. Mensenrechtenorganisaties drongen eerder deze maand nog aan op intensivering van de opsporing van Bouterse en zijn eveneens ondergedoken ex-lijfwacht Iwan Dijksteel.