Als u denkt aan de liefde van God, Die mij Zijn Zoon gegeven heeft, dan zegt u: O, kon ik nu God maar dienen zoals Hij wil en door mijn godvruchtig leven Jezus verheerlijken. De liefde van Christus zal u dringen tot wederliefde. Die liefde woont in het hart. Zij werkt niet altijd even krachtig, maar de begeerte naar God is er, die is nooit weg. Het hart is er altijd mee bezig, men kan het niet vergeten. Zij hebben gehoord dat Christus geboren is en zij zetten hun hart erop, zoals de Schrift zegt. Zij kunnen er nooit genoeg van krijgen om het te overdenken. De prediking brengt bij Maria een heel bijzondere vrucht voort. Zij overlegt de woorden van de engelen en de herders en vergelijkt ze met Gods Woord. Ze bindt ze als het ware bijeen. Zo bewaart zij het. Bewaren is heel zorgvuldig opbergen, zodat men het niet verliezen kan. Maria deed dat met de heilige begeerte om tot grotere kennis te komen van deze dingen. Zij praatte niet zomaar anderen na. Zij deed het ook met ijver, met haar hele hart.

_Jodocus van Lodenstein,

predikant te Utrecht

(“De aanbidding der herders”, Reveilserie nr. 60, december 1969)_