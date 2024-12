Burgemeester: enorme raketaanval op Charkiv

De Oekraïense regionale gouverneur telde zeven Russische raketinslagen en zei op Telegram dat het aantal slachtoffers nog wordt geteld. De Oekraïense minister van Energie stelde even later dat Rusland de energie-infrastructuur van het land aanvalt.

Rusland heeft zijn opmars in Oost-Oekraïne de afgelopen maanden versneld. Dat doet het om zoveel mogelijk grondgebied in te nemen voordat de Amerikaanse president Donald Trump in januari aan de macht komt. Trump heeft beloofd een einde te maken aan het bijna drie jaar durende conflict, maar zonder concrete voorwaarden voor een staakt-het-vuren of vredesakkoord voor te stellen.

Het Russische ministerie van Defensie zei woensdag dat de Russische strijdkrachten gedurende de nacht ook 59 Oekraïense drones hebben onderschept.