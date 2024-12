Wall Street sluit hoger vlak voor kerst, techaandelen in de lift

Mede dankzij die koerswinsten sloot techgraadmeter Nasdaq voor de tweede dag op rij beduidend hoger, met een plus van 1,4 procent tot 20.031,13 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 43.279,03 punten. De brede S&P 500 kreeg er 1,1 procent bij en sloot op 6040,04 punten.

De handelssessie was van korte duur vanwege kerstavond. Wall Street blijft op eerste kerstdag gesloten, maar is in tegenstelling tot de Europese beurzen op tweede kerstdag wel open.

American Airlines noteerde rond het begin van de sessie lager, maar eindigde bijna 1 procent hoger. De luchtvaartmaatschappij moest een uur lang alle binnenlandse vluchten in de Verenigde Staten aan de grond houden als gevolg van een technische storing. Dat gebeurde op een van de drukste dagen in de Amerikaanse luchtvaart, omdat veel Amerikanen in het vliegtuig stappen om familie elders in het land op te zoeken om samen kerst te vieren.

Opvallende stijger was Starbucks, met een plus van bijna 3 procent. De koffieketen heeft in de VS te maken met stakingen waarmee medewerkers een beter loon en betere arbeidsvoorwaarden willen afdwingen. Die begonnen vrijdag bij een handvol vestigingen, maar zullen volgens vakbond Starbucks Workers United worden uitgebreid naar ruim driehonderd locaties op kerstavond. Daarmee komt de stakingsactie als het goed is ook ten einde.

US Steel is een kleine 2 procent hoger gesloten, na het nieuws dat het Amerikaanse nationale veiligheidspanel geen overeenstemming heeft bereikt over zijn beoordeling van de verkoop van het Amerikaanse staalconcern aan het Japanse Nippon Steel. Met die transactie is ongeveer 14 miljard dollar gemoeid en het is nu aan president Joe Biden om daar een besluit over te nemen.