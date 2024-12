Hoffelijkheidstrofee meer dan ooit nodig in politiek Den Haag

Knettergek

„Dat mens is knettergek.” GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri liet zich tijdens een asieldebat in de Tweede Kamer op zijn zachtst gezegd niet al te lovend uit over minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie. Nu zijn er best kanttekeningen te maken bij de manier waarop minister Faber optreedt. Dat kenmerkt zich niet door een overdaad aan fijngevoeligheid, maar om haar nu „knettergek” te noemen, gaat ook best ver.

Rechtse Kamerleden ergerden zich aan deze typering. Oud-SGP-voorlichter Menno de Bruyne, een groot kenner van de parlementaire geschiedenis, hoorde dat alles eens aan vanuit zijn Friese boerderijtje en twitterde terecht: „2008: Wilders (PVV) noemt PvdA-minister minister Vogelaar „knettergek”. PvdA kwaad. 2024: Kati Piri (PvdA) noemt PVV-minister Faber „knettergek”. PVV boos. Niets veranderd en niets verandert.”

Nu heeft Wilders overigens niet alleen Vogelaar „knettergek” genoemd, maar ook de rechters die hem veroordeelden voor de minder-Marokkanen-uitspraak en zijn collega-Kamerleden Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Baudet (FVD).

Toenmalig ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker kwam in 2008 na de uitspraak van Wilders over Vogelaar met de suggestie om een jaarlijkse hoffelijkheidstrofee te introduceren. Zestien jaar later is dat meer dan ooit nodig.

Spraakwaterval

VVD-Kamerlid Eric van der Burg won vorige week de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid. De jury koos de oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie boven zijn collega’s Mirjam Bikker (ChristenUnie), Laurens Dassen (Volt), Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis, beeld ANP, Sem van der Wal

Nu viel de ChristenUnie vorige week toch in de prijzen. In zijn slotspeech voorafgaand aan het kerstreces bekroonde Kamervoorzitter Martin Bosma ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis tot „Spraakwaterval 2024”. Grinwis was dit jaar van alle Kamerleden het meest aan het woord in debatten, namelijk 22 uur. Bij de prijs hoorde ook een bokaal.

Vorige week was er nog een prijsuitreiking. Omroep WNL riep, na een peiling onder de bevolking, PVV-voorman Wilders en CDA-fractievoorzitter Bontenbal uit tot politici van het jaar. Wilders kreeg de titel voor de vijfde keer, Bontenbal voor het eerst. Het was wel voor het eerst dat twee politici de prijs kregen.

Nederland vindt Thierry Baudet de „minst goede” politicus van het jaar 2024, zo bleek uit de peiling. De vroegere vertrouweling van Baudet, oud-senator Henk Otten, begrijpt dat wel. Hij liet via X weten: „Baudet, gefeliciteerd met je verkiezing tot „slechtste politicus van het jaar”. Je hebt nog lang kunnen teren op het harde werk van anderen, maar nu zien ze eindelijk wat je echt bent: een waardeloze uitvreter die niets bereikt.”

Als er een jaarlijkse hoffelijkheidstrofee zou zijn, zou Otten die waarschijnlijk niet krijgen.

Agenda

De Tweede Kamer is tot en met maandag 6 januari met kerstreces.