Maatregelen in plaatsen waar onrust was bij vorige jaarwisseling

Het centrum van het Gelderse Hedel, waar vorig jaar met oud en nieuw rellen waren, is op 31 december en 1 januari 2025 veiligheidsrisicogebied. Ook heeft de gemeente in dit deel van het dorp een vuurwerkvrije zone ingesteld, evenals aan de Ipperakkeren in Kerkdriel waar het ook onrustig was. Sinds 18 december tot 6 januari is er daarnaast cameratoezicht in het centrum van Hedel.

De gemeente Maasdriel, waar Hedel onder valt, beraadt zich nog op nadere maatregelen, zoals gebiedsverboden voor personen die „een mogelijk risico vormen voor de openbare orde en veiligheid”. De rechtbank in Zutphen legde dinsdag celstraffen op aan vier verdachten voor geweld tegen hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling in Hedel.

De wijk Poelenburg in Zaandam is eveneens aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Incidenten tijdens de vorige jaarwisseling en signalen van de politie zijn hiervoor aanleiding, meldt de Noord-Hollandse gemeente Zaanstad. Een groep jongeren gooide vorig jaar met vuurwerk naar voorbijgangers en auto’s, richtte vernielingen aan en stichtte brand. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook wordt er dit jaar extra cameratoezicht en meer verlichting ingezet.

Over wat er wordt gedaan om de rust in Veen rond oud en nieuw te bewaren, wil de gemeente niets kwijt. In het Brabantse dorp worden rond de jaarwisseling regelmatig auto’s in brand gestoken. Ook vorig jaar was het weer raak op een berucht kruispunt. „We begrijpen de belangstelling, maar we geven geen enkele operationele of strategische informatie over onze voorbereiding op de jaarwisseling”, zegt een woordvoerster van de gemeente Altena, waar Veen onder valt.