Werkstraf voor belagen pro-Palestinademonstranten Museumplein

B. maakte deel uit van een groep van circa tien mannen die na een oproep op Telegram naar het plein was gegaan om daar demonstranten aan te vallen. Mensen werden geslagen en er werd met zwaar knalvuurwerk gegooid. In korte tijd ontstond „mede door zijn toedoen een bedreigende en beangstigende situatie”, aldus de rechtbank in het vonnis. B. is „bewust in de aanvalsgolf meegegaan”.

De politie greep snel in. Ze pakte een aantal mannen op, onder wie B. Hij verzette zich met geweld tegen zijn arrestatie. Ook die aanklacht verklaarde de rechtbank bewezen. Daarnaast is B. schuldig bevonden aan het plegen van openlijk geweld en het bezit van knalvuurwerk.

De rechtbank sprak B. vrij van het teweegbrengen van een levensgevaarlijke ontploffing door zwaar vuurwerk naar demonstranten te gooien. De rechtbank achtte niet bewezen dat de man dat vuurwerk had aangestoken; anderen hebben dat wel gedaan, aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van zes maanden geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank besloot, op advies van de reclassering, het jeugdstrafrecht toe te passen. B. is weliswaar meerderjarig, maar het jeugdstrafrecht kan bij een jongvolwassen verdachte onder de 23 worden toegepast als daarvoor aanleiding is, zoals in de persoon van de verdachte of de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd. B. heeft een verstandelijke beperking, vertoont voor zijn leeftijd kinderlijk gedrag en is makkelijk beïnvloedbaar. Zowel de verdachte als de samenleving is erbij gebaat dat hij in het kader van de voorwaardelijk opgelegde straf wordt behandeld en begeleid, vindt de rechtbank.

B. werd in mei enkele dagen na zijn arrestatie op vrije voeten gesteld. Sinds oktober zit hij weer vast, nu op verdenking van beschieting van een pand met een automatisch vuurwapen. Dat „geeft te denken”, aldus de rechtbank, maar omdat hij in die zaak nu nog slechts verdachte is, heeft zij dat niet in haar oordeel over B.’s aandeel in het geweld op het Museumplein betrokken.