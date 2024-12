Vakantieparken tijdens kerstdagen als vanouds ‘behoorlijk vol’

Parkvakanties heeft naar eigen zeggen een compleet overzicht van de vakantieparken in Nederland. Volgens oprichter Laurens Taekema ligt de bezetting van de meer dan 750 vakantie- en bungalowparken in Nederland in de week rond kerst inmiddels rond de 90 procent. „Dit is als vanouds een hele drukke week”, zegt hij. Maar het is volgens hem niet zo druk als twee jaar geleden. Net na corona wilden veel mensen graag eropuit en lag de bezetting rond kerst meer richting de 100 procent.

Volgende week, dus rond de jaarwisseling, zijn er nog wat meer lege huisjes. Taekema zegt dat de bezetting voor die week tot nu toe zo’n 85 procent bedraagt. „Maar wie echt nog weg wil, kan beter zoeken naar het laatste weekend van de kerstvakantie. Dan zijn er meer huisjes beschikbaar en dan liggen de prijzen ook wat lager.” Volgens de laatste boekingscijfers bedraagt de bezetting van de parken in het eerste weekend van januari ongeveer 70 procent.