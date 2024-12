Curator kijkt naar mogelijkheden voor doorstart failliet Cargoroo

Dinsdag heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken en later op de dag wordt naar verwachting een curator aangewezen, meldt hij. Of de deelfietsaanbieder nog een doorstart kan maken, is volgens hem moeilijk te zeggen. „Het vervolg is aan de curator. Ik hoop dat er iets van een doorstart komt, maar dat is niet aan ons.”

Bij Cargoroo was het mogelijk om via een app een elektrische deelbakfiets te reserveren of te huren, per rit of met een abonnement. Volgens Borensztajn kunnen fietsen nu niet meer worden gereserveerd en is het aan de curator om te kijken wat er met de betalingen van gebruikers moet gebeuren.

Cargoroo was in meerdere Nederlandse steden actief, waaronder Utrecht, Arnhem en Den Haag, en in België en Berlijn. Voor het faillissement had Cargoroo ongeveer achthonderd fietsen in Nederland en zo’n vijfhonderd in het buitenland. In sommige steden zijn de fietsen al weggehaald.

De mede-oprichter meldt dat het faillissement volgt op stukgelopen onderhandelingen met een investeerder over het overnemen van Cargoroo. „Wij waren tot voor kort in de veronderstelling dat we door zouden gaan. De andere partij kwam niet concreet met een tijdig voorstel en toen was het geld op”, licht hij toe.

De deelfietsaanbieder kreeg begin dit jaar ook een tegenslag te verwerken van de gemeente Amsterdam. Die besloot Cargoroo geen vergunning meer te verlenen voor het plaatsen van deelfietsen. In plaats daarvan kreeg concurrent BAQME die. Ook deelscooterbedrijf Felyx verloor zijn vergunning in Amsterdam.

De hele markt voor gedeelde vervoersmiddelen heeft het moeilijk, aldus Borensztajn. De kosten zijn volgens hem behoorlijk hoog en de voertuigen en het onderhoud zijn duur. „De groeiende vraag naar deelmobiliteit voor het vervangen van de auto gaat minder snel dan verwacht. De groeiverwachtingen waren hoog, maar in de hele markt is dat tegengevallen.” Veel steden zetten bij mobiliteitsbeleid in op deelvervoer, maar de overheid zou wat hem betreft meer moeten investeren om de groei van deelvervoer mogelijk te maken.