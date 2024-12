Coolblue krijgt 40.000 euro boete van privacywaakhond om cookies

Daarnaast had Coolblue de vakjes voor toestemming voor het gebruik van cookies vooraf al aangevinkt. Dit mag niet volgens de privacywet AVG, aldus de AP. Coolblue zou zijn werkwijze halverwege 2020 hebben aangepast, meldt de toezichthouder.

De AP startte eind 2019 een onderzoek naar websites, waaronder Coolblue, om te kijken of zij zich houden aan de regels rond het verzamelen van cookies. Daarmee kunnen websites het surfgedrag van bezoekers volgen en bijvoorbeeld reclames gerichter aan mensen laten zien. In november 2019 had de AP Coolblue een brief gestuurd omdat het bedrijf het cookiebeleid niet op orde had. In april en mei 2020 zag de toezichthouder echter dat het bedrijf nog steeds niet aan de regels voldeed.